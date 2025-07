Cérémonie de signature de convention sur le projet FEF Horizon Recherche – Renforcement des activités d’évaluation dans le domaine de la recherche scientifique

La création de l’Agence Tunisienne de l’Evaluation et de l’Accréditation dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique (ATEA) par décret-loi présidentiel en juin 2022, était le fruit d’une longue réflexion menée dans le cadre du plan de réforme et des différents projets d’appui au système National de la Recherche et de l’innovation. L’idée est de valoriser les acquis et de capitaliser l’expérience tunisienne en matière d’évaluation et d’assurance qualité pour migrer vers une structure autonome et conforme avec les standards internationaux.

La cérémonie de signature de la convention entre l’Agence Tunisienne de l’Evaluation et de l’Accréditation (ATEA) et le Service de Coopération d’Actions Culturelles (SCAC) – Ambassade de France du projet FAF Horizon Recherche qui va s’étaler sur deux années 2025-2026.

La cérémonie de signature de convention sur le projet FEF Horizon Recherche, aura lieu le mercredi 2 juillet 2025 à l’hôtel Golden Tulip Mechtel à 14h00 en présence du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique M. Mondher BELAID et son Excellence Mme Anne GUEGUEN Ambassadrice de France en Tunisie et de hauts responsables du Ministère de l’Ambassade et des experts reconnus dans le domaine de l’assurance qualité.

Ce projet va permettre de soutenir les activités de l’ATEA et vise à réformer le système d’évaluation des activités de recherche.