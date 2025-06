Tunisie – Météo du soir : 23°C sur les hauteurs, jusqu’à 32°C ailleurs

Selon le dernier bulletin de suivi de l’Institut national de la météorologie, les températures nocturnes de ce samedi oscilleront entre 26 et 32 degrés sur la majeure partie du pays, avec des minimales avoisinant les 23 degrés sur les hauteurs de l’ouest.

Le ciel sera peu nuageux sur le nord et le centre, et dégagé sur le sud. Les vents souffleront du secteur nord sur les régions nord et centre, et du secteur est sur le sud, avec une intensité forte à assez forte près des côtes, et modérée à l’intérieur des terres. La mer sera agitée au niveau du littoral de la région de Sra Ouertane et très agitée sur le reste des côtes.