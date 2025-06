Selon l’Institut national de la météorologie, les températures enregistreront une légère baisse ce vendredi. Les maximales varieront entre 31 et 36°C sur les régions côtières et les hauteurs, et atteindront entre 37 et 42°C ailleurs dans le pays. Le ciel sera peu nuageux sur l’ensemble du territoire.

Les vents souffleront du secteur nord sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud. Ils seront relativement forts à localement forts près des côtes et sur les hauteurs, mais faibles à modérés dans les autres zones.

Quant à la mer, elle sera peu agitée dans le golfe de Gabès, mais agitée à très agitée sur le reste du littoral.