Gaza : 20 soldats israéliens tués en une semaine selon les médias hébreux

Selon les médias israéliens, les pertes subies par l’armée dans la bande de Gaza seraient bien plus importantes que les chiffres officiels annoncés.

La chaîne israélienne Channel 12 a révélé, par la voix de sa correspondante Daniella Weiss, que 20 soldats auraient été tués lors des combats au sud de Gaza au cours de la dernière semaine, alors que l’armée n’a reconnu que neuf morts pour cette même période. Interrogé sur ce point, le ministre de la Défense, Israël Katz, n’a pas démenti ce chiffre, admettant que cette guerre, la plus longue de l’histoire d’Israël, ne prendra fin qu’une fois certains objectifs atteints, notamment la restitution des otages et la mise en place d’un accord pour l’après-guerre. Sur le terrain, les Brigades al-Qassam, branche armée du Hamas, ont revendiqué plusieurs attaques meurtrières contre les forces israéliennes, notamment à Khan Younès, en coordination avec les Brigades al-Quds, le bras armé du Jihad islamique.

Depuis le 7 octobre 2023, l’offensive israélienne a provoqué une catastrophe humanitaire à Gaza, faisant plus de 184 000 morts et blessés, en majorité des femmes et des enfants, ainsi que des milliers de disparus et de déplacés.