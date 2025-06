Alerte méduses sur les plages tunisiennes : conseils pratiques pour les éviter

Les méduses, aussi fascinantes que redoutées, deviennent des invitées régulières sur les plages tunisiennes à l’approche de l’été. Leur prolifération est favorisée par le réchauffement des eaux, la pollution marine et la disparition de leurs prédateurs naturels comme les tortues marines.

Présentes notamment au Cap Bon, à Mahdia ou à Monastir, elles se rapprochent des côtes attirées par les eaux calmes, chaudes et peu profondes. Pour éviter les piqûres, il est conseillé de consulter les bulletins de vigilance des plages, d’observer la mer avant d’y entrer, de porter un t-shirt de bain ou une combinaison anti-UV et d’éviter de toucher les méduses échouées, même mortes. En cas de piqûre, il faut sortir immédiatement de l’eau, rincer la zone touchée avec de l’eau de mer, retirer délicatement les filaments à l’aide d’un objet rigide (carte plastique, coquillage plat…), appliquer du froid pour soulager la douleur, et surveiller les réactions allergiques. Il est crucial de ne pas utiliser d’eau douce, de vinaigre (sauf indication médicale spécifique), ni d’urine, et de ne pas gratter la peau. Parmi les astuces supplémentaires : emporter un petit kit de premiers soins contenant des sachets de gel froid instantané, une pince à épiler, et une crème apaisante post-piqûres peut s’avérer très utile.

En cas de doute ou de réaction sévère, une consultation médicale rapide est indispensable. Garder à l’esprit que les méduses, bien que potentiellement douloureuses, ne sont généralement pas dangereuses si l’on adopte les bons réflexes. Un peu de vigilance suffit pour continuer à profiter pleinement des plaisirs de la mer.