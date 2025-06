Historique : l’UE exige la fin du blocus de Gaza et des sanctions contre les colons extrémistes

Lors de leur sommet, les dirigeants de l’Union européenne ont adopté une position qualifiée d’historique face à l’occupation sioniste, en dénonçant avec fermeté la situation humanitaire dramatique dans la bande de Gaza, marquée par la famine et la perte tragique de nombreuses vies civiles.

Ils ont exigé la levée immédiate et totale du blocus imposé par Israël, ainsi que l’accès sans entrave de l’aide humanitaire. Le sommet a également condamné l’escalade de la violence, les exactions des colons extrémistes, l’extension des colonies et les opérations militaires dans les territoires occupés, en particulier en Cisjordanie. Les dirigeants européens ont annoncé leur intention de discuter, en juillet prochain, du respect par Israël de l’accord de partenariat avec l’UE et ont appelé à des sanctions ciblées contre les colons radicaux et leurs soutiens, tout en prônant un renforcement des sanctions contre le mouvement Hamas.

Par ailleurs, ils ont réaffirmé leur opposition à toute acquisition de l’arme nucléaire par l’Iran et réitéré leur attachement à une solution diplomatique.