Décès de Ghazela : Mouldi, icône du Kef et figure du drag en Tunisie, s’éteint à 79 ans

À Dieu, Ghazela ! De son vrai nom Mouldi, cet homme originaire du Kef, en Tunisie, né en 1946 dans la région de Sidi Omar El Beqrawi à Oued Essouani, a marqué à jamais le patrimoine culturel et festif du nord-ouest du pays. Dès l’âge de douze ans, Mouldi endosse avec grâce et courage le rôle de danseuse, un personnage qu’il nomme Ghazela, un nom donné par la sage-femme à sa naissance et qu’il fera briller sur toutes les scènes des mariages et des célébrations populaires.

Vêtu d’habits traditionnels féminins qu’il confectionnait lui-même, Ghazela a dansé sa vie en défiant les tabous et les normes sociales, traçant un chemin unique entre art, amour et spiritualité. Véritable icône des fêtes du Kef et des villages alentours, il a enseigné son art à des générations de danseuses et de maîtresses de cérémonie, tout en inspirant, par sa force et sa générosité, des générations au sein de la communauté queer. Son départ, survenu le 25 juin 2025 dans le sanctuaire même où il est né, laisse un vide immense : un silence sur les scènes qu’il illuminait, un chagrin profond dans les montagnes du Kef et un manque irréparable dans les cœurs de celles et ceux qu’il a touchés.

Par son dernier pas — celui de la mort — Ghazela nous lègue un héritage de lumière et de beauté, un « lumière de Dieu », disait-il, que nul ne pourra éteindre. Adieu, Ghazela.