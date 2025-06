C’est officiel : un nouveau village SOS pour 1000 enfants sera créé à Jendouba

La Société tunisienne des villages d’enfants SOS a annoncé, ce mercredi 25 juin 2025, son projet de création d’un nouveau village à Jendouba. Cette initiative, adoptée lors d’une réunion tenue la veille au siège du gouvernorat sous la présidence du gouverneur Taïeb Dridi, vise à prendre en charge un millier d’enfants issus des zones vulnérables de la région.

Le projet, doté d’un budget d’un million de dinars, s’inscrit dans une approche globale de protection de l’enfance et de soutien aux familles fragiles, en vue de prévenir les menaces telles que l’abandon scolaire et le travail des enfants. La future structure garantira non seulement l’accompagnement des enfants, mais également celui de leurs parents et frères et sœurs, à travers des actions de renforcement économique et social. Cette nouvelle réalisation complète les efforts de l’association, déjà présente dans des régions comme Hassi Frid et El Ala, et sera suivie prochainement par la création d’un village similaire à Sidi Bouzid.