Année hégirienne 1447 : le 1er Muharram célébré le 26 juin 2025 en Arabie saoudite

La Cour suprême d’Arabie saoudite a annoncé que le jeudi 26 juin 2025 correspond au premier jour du mois de Muharram 1447 et marque ainsi le début de la nouvelle année hégirienne.

Cette décision a été prise après confirmation officielle de l’observation du croissant lunaire du mois de Muharram par les comités d’observation mercredi soir, 29 dhou al-hijja 1446, conformément au calendrier d’Oum al-Qoura.

Dans son communiqué, la Cour suprême a invoqué la bénédiction de Dieu, en priant pour la réussite du Serviteur des deux saintes mosquées et de son prince héritier, et pour l’unité et la prospérité des musulmans. Ce début d’année est accueilli avec des invocations pour la paix, la cohésion et la satisfaction divine.