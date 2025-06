Protection civile : 139 incendies maîtrisés en 24 heures

Les unités de la Protection Civile ont effectué 139 interventions pour éteindre des incendies dans différentes régions du pays au cours des dernières vingt-quatre heures.

C’est ce qu’a annoncé le porte-parole de la Protection Civile ce mardi sur sa page Facebook.

Le nombre total d’interventions menées par les agents de l’Office National de la Protection Civile, du 23 juin 2025 à 6h00 du matin au 24 juin à 6h00 du matin, s’élève à 592 interventions.

Parmi celles-ci, on compte 139 interventions pour éteindre des incendies, 122 interventions de secours et d’assistance routière, et 296 interventions pour des incidents non liés aux accidents de la circulation.