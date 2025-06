L’Irak rouvre son espace aérien à la navigation internationale après amélioration sécuritaire

L’Irak a annoncé, ce mardi, la réouverture de son espace aérien à la navigation internationale, après une évaluation approfondie de la situation sécuritaire et en coordination avec les autorités nationales et internationales concernées.

Selon Benkin Rikani, président de l’Autorité de l’aviation civile irakienne, cette décision fait suite à une nette amélioration des conditions de sécurité dans le pays et à la confirmation des capacités de l’Irak à assurer les plus hauts niveaux de sûreté et de contrôle aérien pour les avions en transit. La réouverture de l’espace aérien contribuera à renforcer la position stratégique de l’Irak en tant que corridor aérien reliant l’Est et l’Ouest, tout en permettant aux compagnies aériennes internationales de réduire la durée des vols et les coûts liés au carburant.

La navigation sera assurée conformément aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), dans le strict respect des procédures de sécurité et en étroite coordination avec le centre régional de navigation et les autorités des pays voisins.