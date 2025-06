Ahmed Hafnaoui prépare son grand retour en rejoignant l’Université de Floride

Le champion olympique et mondial tunisien Ahmed Ayoub Hafnaoui entame une nouvelle étape de sa préparation en rejoignant l’Université de Floride, aux États-Unis, pour ses entraînements en vue de la prochaine saison.

Cette prestigieuse institution, réputée pour son excellence dans les épreuves de natation moyenne et longue distance, lui offrira l’opportunité de s’entraîner aux côtés de nageurs de renommée mondiale et olympique tels que Bobby Finke, Caleb Dressel et Katie Ledecky. Ce retour à un encadrement de haut niveau marque une étape importante dans l’objectif d’Ahmed Hafnaoui de retrouver son meilleur niveau et de briller à nouveau sur la scène internationale.

Il ambitionne également de contribuer à la formation d’une équipe tunisienne solide, aux côtés d’autres talents prometteurs comme Ahmed Jaouadi, Rami Rahmouni et Mohamed Yassine Ben Abbas.