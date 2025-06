Tunisie : un record africain avec 733 opérations gratuites de la cataracte en 24 heures

Le ministère tunisien de la Santé a annoncé, ce samedi 21 juin 2025, la réussite d’une initiative inédite en Afrique : la réalisation de 733 opérations gratuites de la cataracte en une seule journée.

Cette action s’est inscrite dans le cadre du premier « Journée nationale de la santé des yeux », organisée en partenariat avec l’association One Day One Dream. Réparties dans 31 centres de santé à travers l’ensemble des régions du pays, ces interventions ont bénéficié à des citoyens aux revenus modestes. Ce succès a été rendu possible grâce à la mobilisation conjointe d’équipes médicales et paramédicales des secteurs public et privé, illustrant un formidable élan de solidarité au service d’une noble cause : rapprocher les services de chirurgie ophtalmologique des habitants des régions intérieures, soutenir les catégories vulnérables et promouvoir l’équité en matière de santé.

Cette opération s’inscrit pleinement dans la vision du président de la République, M. Kaïs Saïed, visant à concrétiser la justice sociale et à garantir le droit constitutionnel à la santé pour tous les Tunisiens.