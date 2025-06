Tunisie : Prévisions météo pour le samedi 21 juin 2025

Le temps sera généralement peu nuageux sur l’ensemble du pays, avec quelques passages nuageux temporaires dans certaines régions.

Les températures seront en légère hausse : elles oscilleront entre 30 et 34°C sur les zones côtières et les régions en altitude, et atteindront entre 35 et 39°C dans les autres régions.

Les vents souffleront du nord sur le nord et le centre, et de l’est sur le sud. Ils seront généralement faibles à modérés, mais se renforceront légèrement dans l’après-midi, notamment sur les côtes est et dans le sud, où des tourbillons de sable locaux pourraient se former.

La mer sera peu agitée, devenant progressivement agitée le long des côtes.