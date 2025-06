Tunisie : Prévisions météo pour le vendredi 20 juin 2025

Selon l’Institut national de la météorologie, le temps sera partiellement nuageux ce vendredi 20 juin 2025, avec quelques pluies faibles et éparses prévues en matinée sur les régions côtières du nord et du centre.

Sur le reste du pays, des passages nuageux sont attendus, sans précipitations notables.

Les températures seront en légère hausse. Les maximales oscilleront entre 28 et 32°C sur le nord, les hauteurs et les zones côtières, atteindront 33 à 38°C dans les autres régions, et pourraient grimper jusqu’à 41°C dans l’extrême sud.

Le vent soufflera du nord sur les régions septentrionales et centrales, et de l’est sur le sud. Il sera relativement fort près des côtes et dans le sud du pays, et faible à modéré ailleurs.

La mer sera peu agitée à agitée, devenant progressivement houleuse sur les côtes Est.