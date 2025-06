Manouba : Entrée en exploitation du deuxième tronçon de la route radiale X20

Le deuxième tronçon de la route radiale X20 reliant la route régionale n°38 (route de Bejaoua et Oued Lil) à l’échangeur de Douar Hicher (Route Chenoua) sur une distance d’environ 3 km, dans le gouvernorat de la Manouba, est entré en exploitation, mardi.

L’entrée en exploitation de ce tronçon intervient après l’achèvement des travaux et la résolution des problèmes ayant entravé cette partie du projet de la route radiale X20, a fait savoir le ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Slah Zouari, ajoutant que son département œuvre à finaliser ce projet avant la fin de l’année en cours en accélérant la réalisation du tronçon restant, situé dans le gouvernorat de l’Ariana sur une distance d’environ 4 kilomètres.

Zouari a souligné que le projet de la route X20 est d’une grande importance et constitue la deuxième route périphérique au niveau du Grand Tunis. Ce projet concerne un tronçon de 15,5 km et traverse 3 gouvernorats à savoir Tunis, la Manouba et l’Ariana avec un budget de 140 millions de dinars, outre les coûts liés aux travaux d’aménagement paysager, aux ouvrages d’art et aux installations techniques nécessaires.

Zouari a mis l’accent sur la contribution de ce projet, dont le taux de réalisation a dépassé 90 %, dans l’amélioration du trafic routier dans les zones concernées, soulignant la nécessité d’accélérer l’achèvement de la partie restante.

Pour sa part, le directeur général des ponts et chaussées Khaled Latrach a déclaré que les questions relatives au transfert des réseaux publics d’eau potable, de télécommunications et d’électricité et au foncier ont été derrière le retard enregistré dans la mise en œuvre du projet, précisant que le coût de l’expropriation pour cause d’utilité publique dans ce projet a atteint 35 millions de dinars.

Il est à noter que deux tronçons de la rocade X20 sont à ce jour entrés en exploitation dans les gouvernorats de Tunis et de la Manouba sur une distance d’environ 8 km.