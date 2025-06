Des missiles iraniens frappent Tel Aviv et Haïfa

Des missiles iraniens ont frappé Tel Aviv et Haïfa lundi, détruisant des habitations et alimentant les inquiétudes des dirigeants mondiaux, qui craignent de voir le conflit entre l’Iran et l’entité sioniste s’étendre au Proche-Orient.

Les médias sionistes ont rapporté que trois personnes avaient été tuées dans le centre du pays et que des dizaines d’autres avaient été blessées durant la nuit.

Des opérations de recherche étaient en cours dans la ville de Haïfa, dans le nord de l’entité sioniste, où une trentaine de personnes ont été blessées, ont indiqué les services d’urgence. Des incendies ont été signalés dans une centrale électrique des environs, ont rapporté les médias.

Des images vidéo retransmises en direct montraient plusieurs missiles au-dessus de Tel Aviv et des explosions y ont été entendues et, selon des témoins, certains immeubles résidentiels de Tel Aviv ont été touchés. Des explosions ont également été entendues au-dessus d’Al Qods occupée.

Téhéran a lancé plusieurs vagues d’attaques contre l’entité sioniste en représailles à la vaste offensive lancée vendredi par l’armée sioniste afin, dit-elle, d’empêcher l’Iran de développer l’arme atomique.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré que la dernière attaque en date avait eu recours à une nouvelle méthode permettant aux systèmes de défense de l’entité sioniste de se cibler les uns les autres.

“Les initiatives et les capacités utilisées dans cette opération – malgré le soutien total des Etats-Unis et des puissances occidentales et la possession des technologies de défense les plus modernes et les plus récentes – ont permis aux missiles de frapper avec succès et au maximum les cibles situées dans les territoires occupés”, a déclaré le gouvernement iranien.

Le bilan des attaques sionistes contre l’Iran depuis vendredi s’élève à 224 morts, dont 90% sont des civils, a déclaré un porte-parole du ministère iranien de la Santé. Les autorités sionistes ont de leur côté indiqué qu’au moins dix personnes, dont des enfants, avaient été tuées.

Le chancelier allemand, Friedrich Merz, a déclaré qu’il espérait que le sommet des dirigeants du Groupe des Sept (G7), qui se tient au Canada, déboucherait sur un accord permettant de résoudre le conflit et d’éviter qu’il ne s’aggrave.

“Cette question figurera en bonne place à l’ordre du jour du sommet du G7”, a-t-il dit à la presse.

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu’il espérait “qu’Israël et l’Iran parviennent à un cessez-le-feu”, estimant toutefois que les pays devaient parfois d’abord “régler leurs comptes”.

L’Iran a fait savoir aux médiateurs du Qatar et d’Oman qu’il n’était pas disposé à négocier un cessez-le-feu tant qu’il est attaqué par l’entité sioniste, a déclaré dimanche à Reuters un responsable au fait du dossier.