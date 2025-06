Tunis, Sfax, Sousse… la Tunisie se soulève en soutien à la Caravane Al-Soumoud et à Gaza

En Tunisie, de vastes manifestations ont eu lieu ce samedi dans plusieurs villes, dont Tunis, Sfax, Sousse, Mahdia, Djerba, Gabès, Kasserine, Le Kef et Kairouan, en soutien à la Caravane Al-Soumoud et à la population de Gaza. Des milliers de manifestants ont défilé dans les rues, scandant des slogans en faveur de la résistance palestinienne et exigeant l’ouverture des frontières et des passages humanitaires pour acheminer l’aide vers Gaza.

Les protestataires ont dénoncé l’attitude des autorités de l’Est libyen, qui bloquent la progression de la caravane, ainsi que la répression des autorités égyptiennes contre les militants internationaux rassemblés au Caire. Certains ont aussi critiqué l’absence de position officielle des autorités tunisiennes pour faciliter la mission de la caravane. Devant le théâtre municipal de Tunis, les slogans tels que « Sur Gaza nous marcherons, martyrs par millions » et « Honte à ceux qui ont vendu Gaza pour des dollars » ont résonné.

La Caravane Al-Soumoud, partie de Tunis le 9 juin, demeure bloquée aux abords de Syrte en attendant l’autorisation des autorités libyennes dirigées par le maréchal Khalifa Haftar, tandis que plusieurs de ses membres, dont des Algériens, un Tunisien et un Libyen, ont été arrêtés. Les organisateurs poursuivent leurs efforts pour obtenir leur libération et permettre la poursuite de la mission humanitaire vers Rafah.