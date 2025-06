Attaques israéliennes en Iran : Emirates, Air India, Lufthansa suspendent ou détournent leurs vols

De nombreuses compagnies aériennes ont cessé de survoler l’espace aérien au-dessus ”d’Israël”, de l’Iran, de l’Irak et de la Jordanie vendredi, après que l’entité sioniste a lancé des attaques contre des cibles en Iran, selon les données de Flightradar24.

La prolifération des zones de conflit à travers le monde pèse de plus en plus sur les opérations et la rentabilité des compagnies aériennes, et pose de plus en plus de problèmes de sécurité.

Depuis 2001, six avions commerciaux ont été abattus involontairement et trois ont manqué de l’être, selon la société de conseil en risques aériens Osprey Flight Solutions.

L’entité sioniste a déclaré avoir frappé vendredi des sites nucléaires, des usines de missiles balistiques et des commandants militaires iraniens dans le cadre d’une opération visant à empêcher Téhéran de développer une arme atomique.

L’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv a été fermé jusqu’à nouvel ordre et les unités de défense aérienne d’Israël se sont mises en état d’alerte en prévision d’éventuelles frappes de représailles de la part de l’Iran.

La compagnie aérienne israélienne El Al Airlines a déclaré a suspendu ses vols à destination et en provenance” d’Israël.”

L’espace aérien iranien a été fermé jusqu’à nouvel ordre, selon les médias d’État et les avis aux pilotes.

Au moment de l’annonce des frappes sur l’Iran, un certain nombre de vols commerciaux de compagnies aériennes telles que Emirates (Dubaï), Lufthansa et Air India survolaient l’Iran.

Air India, qui survole l’Iran vers et depuis l’Europe et l’Amérique du Nord, a détournés ou renvoyés vers leur point d’origine plusieurs vols, notamment ceux en provenance de New York, Vancouver, Chicago et Londres.

Emirates et Lufthansa n’ont pas répondu aux demandes de commentaires dans l’immédiat.

L’Irak a fermé son espace aérien et suspendu tout le trafic dans ses aéroports tôt vendredi, ont rapporté les médias d’État irakiens.

L’est de l’Irak, près de la frontière avec l’Iran, est l’un des couloirs aériens les plus fréquentés au monde. À tout moment, des dizaines de vols se croisent entre l’Europe et le Golfe, et de nombreux vols relient l’Asie à l’Europe.

La Jordanie, qui se trouve entre “Israël” et l’Irak, a fermé son espace aérien plusieurs heures après le début de la campagne sioniste.

“La situation est encore émergente, les opérateurs doivent faire preuve d’une grande prudence dans la région en ce moment”, a déclaré Safe Airspace.

Plusieurs vols devant atterrir à Dubaï ont été détournés tôt dans la journée de vendredi. Un vol Emirates de Manchester à Dubaï a été détourné vers Istanbul et un vol flydubai de Belgrade a été détourné vers Erevan, en Arménie.

La compagnie aérienne à bas prix flydubai a indiqué qu’elle avait suspendu ses vols vers Amman, Beyrouth, Damas, l’Iran et ”Israël”, et qu’un certain nombre d’autres vols avaient été annulés, déroutés ou ramenés à leur aéroport de départ.

Qatar Airways a annulé ses deux vols réguliers à destination de Damas vendredi, selon les données de Flightradar24.