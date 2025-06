Attaques israéliennes : 78 morts à Téhéran, dont des hauts responsables militaires

L’armée de l’occupation sioniste a bombardé, dans la nuit de jeudi à vendredi, des dizaines de cibles en Iran, notamment des sites nucléaires et des usines et rampes de missiles balistiques, causant le décès de 78 personnes, notamment des commandants militaires et des scientifiques.

L’entité sioniste explique avoir déclenché l’opération “Rising Lion” (“Lion dressé”) afin d’éliminer la “menace” que fait selon lui peser l’Iran sur son existence. Le régime iranien, affirme-t-il, est proche de se doter de l’arme atomique. Des bombardements se poursuivaient, vendredi, selon l’Agence iranienne Fars.

“Nous nous trouvons à un moment décisif dans l’Histoire d’Israël”, a déclaré Benjamin Netanyahu, dans une allocution vidéo enregistrée.

Le principal site d’enrichissement d’uranium iranien, Natanz, a été touché.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé que leur commandant, Hossein Salami, est tombé en martyr et les médias officiels ont confirmé que le quartier général du corps d’élite de l’armée iranienne à Téhéran avait été frappé.

En représailles, l’Iran a lancé une centaine de drones vers le territoire occupé par l’entité sioniste, mais qui demeurent sans dégats.

“Le peuple iranien et les responsables du pays ne resteront pas silencieux face à ce crime, et la réponse légitime et puissante de la République islamique d’Iran fera regretter à l’ennemi son acte insensé”, a menacé le président iranien Massoud Pezeshkian.

Donald Trump a exhorté, vendredi, l’Iran à conclure un accord sur son programme nucléaire.