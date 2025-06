Été 2025 : comment profiter du soleil sans danger pour sa santé, sa peau et ses cheveux

Avec l’arrivée des fortes chaleurs et des journées ensoleillées, il est essentiel d’adopter les bons réflexes pour profiter de l’été tout en préservant sa santé et sa beauté. Outre l’application régulière d’une crème solaire à indice élevé (SPF 50+ conseillé), pensez à bien hydrater votre peau après l’exposition avec des soins apaisants à base d’aloe vera ou de beurre de karité afin de prévenir le dessèchement cutané. Portez des vêtements légers, amples et de couleur claire qui permettent à la peau de respirer tout en la protégeant des rayons UV.

Pour les cheveux, particulièrement exposés au soleil, au vent et à l’eau salée ou chlorée, l’utilisation d’une huile protectrice et de soins hydratants après chaque baignade est fortement recommandée afin d’éviter le dessèchement et les pointes abîmées. Pensez aussi à protéger vos lèvres avec un baume solaire adapté.

L’hydratation reste une priorité absolue : buvez régulièrement de l’eau, même en l’absence de soif, en évitant les boissons alcoolisées et trop sucrées qui favorisent la déshydratation. Les personnes âgées, les enfants en bas âge, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies chroniques (diabète, maladies cardiaques, insuffisance rénale, etc.) doivent faire l’objet d’une attention toute particulière. Il est conseillé pour ces publics vulnérables de rester dans des lieux frais, bien aérés, et de limiter les sorties aux heures les moins chaudes, avant 11h et après 18h.

Sur le plan alimentaire, privilégiez des repas légers, riches en fruits et légumes frais, en évitant les plats lourds et difficiles à digérer. Les pastèques, melons, concombres et tomates, riches en eau, sont parfaits pour maintenir une bonne hydratation.

Côté baignade, privilégiez les zones surveillées, respectez les drapeaux de signalisation et n’oubliez jamais de vous mouiller progressivement avant de plonger dans l’eau pour éviter les chocs thermiques. Surveillez étroitement les enfants et ne laissez jamais un enfant seul au bord de l’eau, même quelques secondes.

Enfin, respectez la nature et les plages : rapportez vos déchets, ne dérangez pas la faune et la flore locale, et participez ainsi à la préservation de notre environnement pour les générations futures.