Lune des Fraises 2025 : un spectacle céleste rare à admirer en Tunisie ce soir, 11 juin

Ce 11 juin 2025, les cieux de Tunisie offriront un spectacle rare et enchanteur : la célèbre Lune des Fraises. Bien au-delà de son nom poétique, cette pleine lune de juin revêt cette année une signification astronomique particulière, attirant les regards des passionnés comme des curieux.

En Tunisie, la pleine lune atteindra son apogée de luminosité dans la matinée du 11 juin. Toutefois, c’est au moment du crépuscule, dès le coucher du soleil, que le spectacle prendra toute sa majesté. À partir de 21 heures environ, les habitants de Tunis, Sousse, Sfax, Kairouan ou encore Djerba pourront lever les yeux vers l’horizon sud-est et admirer la montée progressive de l’astre lunaire, baigné dans des nuances dorées et orangées. Ce phénomène visuel, dû à la position basse de la lune dans le ciel et à la diffusion de la lumière par l’atmosphère, accentuera la sensation de grandeur et de proximité de notre satellite naturel.

Le surnom de Lune des Fraises nous vient des tribus amérindiennes d’Amérique du Nord, qui associaient cette pleine lune à la saison des récoltes de fraises. Mais en 2025, cette pleine lune est encore plus remarquable. En effet, elle coïncide avec un phénomène astronomique appelé « standstill lunaire majeur », un cycle de 18,6 ans durant lequel l’inclinaison orbitale de la lune atteint un extrême. Résultat : la lune semble plus basse qu’à l’accoutumée, rasant presque l’horizon, créant une illusion de disque plus grand et magnifiant encore davantage sa teinte chaude.

En Tunisie, où les ciels dégagés du mois de juin sont souvent propices à l’observation astronomique, cette Lune des Fraises offre une occasion idéale de renouer avec la beauté et le mystère de l’univers. Que l’on soit sur le littoral méditerranéen, dans les vastes plaines de l’intérieur ou au sommet des montagnes de l’ouest, chaque observateur aura le privilège d’admirer cette scène céleste unique, dans un cadre naturel où le ciel nocturne est souvent préservé de la pollution lumineuse des grandes métropoles.

Pour profiter pleinement de ce moment magique, il suffira de trouver un endroit avec une vue dégagée sur l’horizon oriental, loin des lumières artificielles. L’expérience sera d’autant plus saisissante que cette Lune des Fraises 2025 marquera l’une des occurrences les plus basses et les plus spectaculaires de ces dernières décennies.

Ainsi, la Tunisie se transformera le temps d’une soirée en véritable observatoire à ciel ouvert, où le ciel et la terre se rejoignent dans une harmonie silencieuse. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux de la nature et du cosmos.