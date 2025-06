La Caravane Soumoud traverse Tripoli en direction de Tadjourah

Le porte-parole de la caravane terrestre « Soumoud pour briser le blocus sur Gaza », Wael Nawar a indiqué qu’une délégation de la caravane est arrivée ce mercredi à midi à la place des Martyrs au centre de la capitale libyenne Tripoli tandis que la caravane a poursuivi sa route vers la ville Tadjourah.

Dans un extrait vidéo publié par la Coordination tunisienne de l’action commune pour la Palestine, sur sa page Facebook, Nawar a précisé que le comité d’organisation de la caravane a pris cette décision en raison du trafic dense de la circulation au centre de Tripoli et qui pourrait retarder l’arrivée de la caravane au poste frontalier Rafah à la date programmée le 15 juin 2025.

Il a ajouté que ce choix avait été fait en accord avec les libyens en raison, aussi, de la symbolique que revêt la Place des Martyrs, précisant que la délégation rejoindra les autres membres du convoi à Tadjourah pour une pause déjeuner.

le comité d’organisation du convoi a démenti les rumeurs faisant état d’une attitude négative des autorités de l’est libyen à son encontre.

Il a, d’ailleurs, qualifié de positives et encourageantes, avec les autorités de l’est sont actuellement positives et encourageantes et que toutes les parties sont animées par le même objectif; soutenir la Palestine et les habitants de Gaza.

Le comité se félicite de l’accueil chaleureux et la générosité qui a été réservés aux membres du convoi en Libye, depuis leur entrée à la frontière ouest tunisienne, jusqu’à leur arrivée dans les villes est.

A noté que la ” caravane Soumoud”, organisé par la Coordination tunisienne de l’action commune pour la Palestine, a quitté Tunis lundi matin pour se rendre dans la bande de Gaza. Plusieurs militants des pays du Maghreb participent à ce périple visant à briser le blocus imposé par l’entité sioniste dans la bande de Gaza depuis plus d’un an et demi.