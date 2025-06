Vent de secteur nord sur le nord et de secteur est sur le centre et le sud, faible à modéré puis devenant relativement fort en fin de nuit sur le sud-ouest.

Mer peu agitée à localement moutonneuse.

Températures maximales comprises la nuit entre 19 et 24 degrés dans le nord, les régions côtières et les hauteurs et entre 25 et 30 degrés ailleurs.