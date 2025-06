Cisjordanie : blocus à Naplouse et menace de démolition de 100 maisons à Jénine par l’armée israélienne

L’armée israélienne poursuit son offensive dans plusieurs régions de la Cisjordanie occupée, notamment à Naplouse, où un important dispositif militaire a été déployé dans la vieille ville.

L’incursion s’est accompagnée d’un blocus total, de violentes perquisitions et d’arrestations, provoquant des affrontements avec les habitants. Selon le Croissant-Rouge palestinien, 16 personnes ont souffert de suffocation due aux gaz lacrymogènes, parmi lesquelles un nourrisson d’un an. Quatre civils, dont un adolescent de 17 ans, ont également été battus par les soldats et hospitalisés. Le gouverneur de Naplouse a ordonné la suspension des cours et des activités dans toutes les institutions éducatives en raison de la gravité de la situation.

En parallèle, à Jenine, les autorités israéliennes ont annoncé leur intention de raser plus de 100 habitations situées dans plusieurs quartiers du camp de réfugiés, dans le cadre d’une vaste opération militaire entamée depuis le 21 janvier 2025. Cette campagne a déjà entraîné la destruction totale d’au moins 400 maisons, des dégâts partiels sur plus de 2500 autres, et le déplacement forcé de plus de 25 000 personnes. Les entrées des camps de Jénine et de Nour Shams restent bloquées par des barricades militaires, transformant ces zones en lieux presque déserts.

Dans l’ensemble de la Cisjordanie, les raids se poursuivent : des arrestations ont été signalées à Faqqua, Qabatiya, Salfit et Bethléem. Selon les données palestiniennes, depuis le 7 octobre 2023, l’escalade israélienne en Cisjordanie a causé la mort de plus de 974 Palestiniens, blessé près de 7000 autres et conduit à l’arrestation de plus de 17 000 personnes.