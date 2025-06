Sonia Dahmani en prison : témoignage choc de sa sœur sur le harcèlement et les violences carcérales

Le témoignage bouleversant de Ramla Dahmani révèle avec une clarté douloureuse la réalité cruelle et inhumaine que traverse sa sœur, Sonia Dahmani, avocate enfermée en prison depuis plus d’un an.

Sonia, une femme forte et digne, se retrouve confrontée à une violence sourde et constante, notamment le harcèlement oppressant d’une codétenue nommée Wahiba, une détenue condamnée pour des crimes graves et instable psychologiquement, qui, sous la protection inquiétante de responsables de la prison, abuse de son pouvoir pour isoler et briser Sonia. Cette dernière, déjà affaiblie par la maladie et les conditions difficiles, subit vols, humiliations, et intimidation quotidienne, au point que ses codétenues, terrorisées, refusent désormais de l’aider, même pour les gestes les plus simples comme laver ses affaires.

Malgré cette adversité extrême, Sonia continue de tenir, de résister, de rester debout face à l’injustice, même lorsque ses forces la trahissent et qu’elle fond en sanglots, effrayée et désemparée. Ce courage silencieux, porté par une rage profonde et une dignité inébranlable, témoigne d’une force intérieure exceptionnelle. Mehdi, proche de Sonia, est lui-même bouleversé par cet état de peur et de fragilité jamais vu auparavant chez elle.

Ramla lance un appel vibrant à la justice et à la responsabilité des autorités pénitentiaires et gouvernementales, dénonçant un système défaillant où la protection des droits fondamentaux semble inexistante. Elle refuse de se résigner, refusant de croire en une attente passive, en une patience imposée qui ne fait qu’empirer la douleur et la détresse. Ce récit est un cri d’alerte, un appel à la solidarité et à l’action urgente pour que cesse enfin cette injustice, pour que Sonia retrouve sa liberté, sa dignité, et la paix que chaque être humain mérite. Ce combat est celui de la survie, de l’espoir, et de la résistance face à la violence et à l’oppression.