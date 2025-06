Navire Madleen : Greta Thunberg défie Israël là où les gouvernements se taisent

À seulement 22 ans, Greta Thunberg, la célèbre militante écologiste suédoise, continue de surprendre et d’inspirer. Après avoir alerté la planète entière sur l’urgence climatique, elle prend aujourd’hui position avec courage contre l’injustice qui frappe le peuple palestinien. À bord du navire « Madleen », aux côtés de 11 autres activistes, elle tente de rallier la bande de Gaza par la mer, dans le but de livrer une aide humanitaire et de briser le blocus israélien.

Le navire, affrété par le collectif « Flottille de la Liberté », a quitté ses points d’ancrage pour approcher les côtes égyptiennes, en espérant atteindre Gaza dans les prochaines 24 à 48 heures. Parmi les passagers figure également la députée franco-palestinienne du Parlement européen, Rima Hassan. Leur mission est claire : acheminer des vivres et des médicaments, alerter l’opinion publique, et tenter d’ouvrir un corridor maritime humanitaire vers l’enclave palestinienne assiégée.

Dans une déclaration exclusive à Al Jazeera, Greta Thunberg a exprimé son engagement sans équivoque :

« Le pire scénario est que le monde continue de se rendre complice du génocide en cours à Gaza. Nous ferons tout notre possible pour tenir nos promesses envers les Palestiniens et pour faire face aux crimes israéliens. »

Elle a ajouté que l’équipage portait des aides vitales pour les civils de Gaza, soulignant l’urgence d’un cessez-le-feu immédiat et d’un accès humanitaire sécurisé.

Du côté israélien, les réactions sont virulentes. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a ordonné d’empêcher le navire d’atteindre Gaza. Le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, s’est attaqué personnellement à Greta, la qualifiant « d’antisémite » et l’appelant à « rebrousser chemin ». L’armée israélienne a annoncé être prête à intercepter le navire, à en détenir les passagers et à les expulser.

Malgré les menaces, Greta et ses compagnons de route ne reculent pas. Leur action incarne une forme de résistance civile et pacifique face à une tragédie humanitaire trop souvent reléguée au second plan.

« Greta, cette jeune femme qui défend la nature depuis son plus jeune âge, impressionne encore le monde entier par sa position ferme contre l’injustice de l’État israélien et son soutien indéfectible à la cause palestinienne », a écrit un internaute, admiratif.

L’histoire retiendra peut-être que Greta Thunberg, portée par la force de ses convictions, a hissé les voiles de la justice là où tant de nations ont sombré dans le silence.