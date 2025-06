Ce lundi, la caravane tunisienne de solidarité part en aide à Gaza via la Libye et l’Égypte

La « Caravane de la Résistance pour briser le siège de Gaza » s’élancera ce lundi depuis Tunis, ainsi que depuis Sousse, Sfax et Gabès, en direction de Ben Guerdane dans le gouvernorat de Médenine, avant de poursuivre son trajet vers la bande de Gaza via la Libye et l’Égypte.

Organisée par la Coordination de l’action commune pour la Palestine, cette initiative vise à exprimer la solidarité avec le peuple palestinien assiégé et à acheminer des aides humanitaires. Parmi les participants figurent des représentants associatifs, syndicaux, politiques, des avocats, médecins, journalistes et membres d’organisations de jeunesse. Le convoi empruntera la frontière tuniso-libyenne au poste de Ras Jedir, puis la côte libyenne jusqu’au Caire, avant de rejoindre le passage de Rafah, à la frontière égypto-palestinienne, pour remettre messages de soutien et secours. Cette caravane bénéficie du soutien d’organisations majeures telles que l’Union générale tunisienne du travail, la Fédération nationale des journalistes tunisiens, l’Ordre national des avocats, la Ligue tunisienne des droits de l’Homme, ainsi que l’Ordre des médecins tunisiens et l’Organisation tunisienne des jeunes médecins.

Initialement prévue pour le 14 juin, la date de départ a été avancée au 9 juin afin de coïncider avec l’arrivée de délégations internationales à Rafah. Une conférence de presse se tiendra dimanche au siège de l’UGTT à Tunis pour présenter plus en détail cette mobilisation.