Cellules orageuses locales accompagnées de quelques pluies en fin de journée et au début de la nuit sur le nord et les hauteurs ouest du centre puis ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions.

Vent de secteur est faible à modéré.

Mer peu agitée sur les côtes nord et moutonneuse sur le reste des côtes.

Températures maximales comprises, la nuit, entre 20 et 23 degrés prés des côtes et sur les hauteurs et entre 24 et 29 degrés dans le reste des régions.