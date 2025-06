Mont Arafat : plus d’un million et demi de pèlerins rassemblés pour l’étape clé du Hajj

Plus d’un million et demi de pèlerins musulmans se rassembleront sur le mont Arafat, près de La Mecque, pour accomplir l’étape centrale et la plus symbolique du grand pèlerinage (Hajj). À l’approche de ce moment sacré, les autorités saoudiennes ont exhorté les fidèles à éviter toute exposition prolongée au soleil, notamment durant les heures de forte chaleur.

Dès les premières lueurs du jour, des milliers de pèlerins ont commencé à gravir cette colline de 70 mètres, située à une vingtaine de kilomètres de La Mecque. C’est en ce lieu que le prophète Mahomet aurait prononcé son dernier sermon. Équipés d’ombrelles multicolores, les pèlerins ont profité de la relative fraîcheur matinale avant que la chaleur du désert ne s’installe.

Après le coucher du soleil, les fidèles se dirigeront vers Muzdalifah pour y passer la nuit et y collecter les pierres nécessaires au rituel symbolique de la “lapidation du diable”, prévu le lendemain.

Sur le mont Arafat, des centaines de pèlerins vêtus de blanc gravissent la colline, pendant que d’autres, en contrebas, prient, se recueillent ou se reposent à l’ombre de brumisateurs et de ventilateurs mis à disposition.