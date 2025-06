Hajj 2025 : l’Arabie saoudite mise sur l’intelligence artificielle pour sécuriser les pèlerins

L’Arabie saoudite déploie cette année un arsenal technologique sans précédent pour encadrer le pèlerinage du Hajj, l’un des plus grands rassemblements religieux au monde.

Grâce à plus de 15 000 caméras intelligentes, 20 000 bus géolocalisés et l’usage intensif de l’intelligence artificielle, les autorités surveillent en temps réel les mouvements des 1,4 million de pèlerins venus du monde entier à La Mecque. Ces technologies permettent de détecter les zones de forte affluence, de prévenir les incidents et d’optimiser la gestion des foules, réduisant ainsi les risques liés à la chaleur accablante et aux déplacements massifs à pied. Des drones, des caméras thermiques et un centre de contrôle ultramoderne viennent compléter ce dispositif. En plus de fluidifier la logistique, ces outils visent aussi à faire respecter les règles d’accès, notamment en repérant les pèlerins sans autorisation officielle.

Cette surveillance accrue s’inscrit dans une volonté claire : éviter les tragédies passées, comme celle de 2015, et garantir la sécurité de tous grâce à une gestion préventive et technologique du Hajj.