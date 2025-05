Football – Coupe de Tunisie (finale) : le S.Tunisien pour sauver sa saison, l’Espérance pour le doublé

Le rideau tombera ce dimanche à Radès sur la saison de football 2024-2025, avec la finale de la Coupe de Tunisie qui proposera une affiche inédite entre le Stade Tunisien, tenant du titre et déterminé à conserver sa couronne, et l’Espérance de Tunis, fraîchement sacrée championne et en quête d’un doublé historique.

Cette rencontre marque une première historique entre deux clubs qui ne s’étaient jamais affrontés à ce stade de la compétition. Chacune des deux formations avance avec des arguments solides pour prétendre au sacre, promettant un choc passionnant et indécis.

Le club du Bardo, vainqueur de la toute première édition post-indépendance en 1956, disputera sa 13e finale de Coupe avec l’espoir de décrocher un 8e titre, et le deuxième d’affilée. De son côté, le club de Bab Souika, qui domine le palmarès avec 26 finales disputées, vise un 16e sacre et un 6e doublé dans son histoire, avant d’aller défendre ses chances à la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis, à partir de la mi-juin.

L’enjeu est de taille, tant pour les Stadistes, qui espèrent sauver une saison en demi-teinte en réalisant un exploit historique avec un second titre consécutif, que pour les Espérantistes, désireux de conclure en beauté une saison exceptionnelle qui les a déjà vus conserver leur titre de champion et remporter la Supercoupe de Tunisie… face au Stade Tunisien.

Cette finale sera également le théâtre d’un duel tactique entre deux entraîneurs en quête de leur premier titre national en tant qu’entraîneur principal. Pour Chokri Khatoui, aux commandes du Stade Tunisien, comme pour Maher Kanzari, récemment nommé à la tête de l’Espérance, l’enjeu est considérable. Ce dernier connaît bien son adversaire du jour : il avait commencé la saison sur le banc du club bardolais, qu’il avait mené au titre honorifique de champion d’automne, avant de rejoindre l’Espérance à la mi-mars. Il espère cette fois soulever le trophée, après avoir échoué en finale la saison dernière alors qu’il dirigeait le CA Bizertin… battu par le Stade Tunisien.

Le Stade Tunisien aborde cette finale fort d’une campagne défensive solide. En cinq rencontres, les Bardolais n’ont encaissé aucun but, éliminant successivement l’Olympique de Sidi Bouzid (1-0), la Jeunesse de Mornag (2-0), l’Etoile du Sahel (1-0), puis l’US Monastir aux tirs au but après un match nul et vierge.

Si les Stadistes disposent de la meilleure défense de cette édition, l’Espérance aligne la meilleure attaque, avec 16 buts inscrits : 6-0 face à l’AS Kasserine, 4-0 contre le CS Hammam-Lif, 3-1 face à l’ES Zarzis et 3-0 contre l’US Ben Guerdane. Un potentiel offensif redoutable qui constitue l’arme principale des “Sang et Or” pour tenter de percer la défense adverse.

Privé de son défenseur Wael Ouerghemmi, suspendu, le staff technique stadiste pourra néanmoins s’appuyer sur un effectif expérimenté et homogène, emmené par le gardien et capitaine Sami Helal, le défenseur Marouane Sahraoui et l’attaquant prometteur Khalil Ayari, tous trois récemment appelés en équipe nationale.

La “Baklawa” comptera notamment sur le duo défensif Marouane Sahraoui-Adam Arous, les latéraux Hedi Khalfa et Nidhal Laifi, ainsi que sur son trio étranger au milieu de terrain, le Rwandais Bonheur Mugisha, l’Ivoirien Youssouf Touré et le Sénégalais Amath Ndao. L’équipe devra cependant faire preuve d’une plus grande efficacité offensive, mission confiée au trio Nassef Atoui, Sadok Kadida et Khalil Ayari, qui devra faire face à une défense expérimentée menée par l’Algérien Mohamed Amine Tougai et Hamza Jelassi.

Toujours invaincu en championnat depuis sa prise de fonction, Maher Kanzari devrait quant à lui adopter une approche offensive, comptant sur le meneur de jeu Chiheb Jebali, devenu un élément clé grâce à sa vision du jeu et ses passes décisives. Il animera un trio d’attaque composé du Brésilien Yan Sasse, de l’Algérien Youcef Belaïli sur les ailes, et de Achref Jebri ou du Brésilien Rodrigo Rodriguez à la pointe.

En plus de ses atouts offensifs, l’Espérance peut aussi compter sur une défense robuste, n’ayant concédé qu’un seul but en Coupe. Le gardien Bechir Ben Saïd gardera les cages, protégé par le duo central Tougai–Jelassi, avec Mohamed Amine Ben Hamida et Mohamed Ben Ali sur les flancs. Le duo Eunuche Ogbelu et Khalil Guennichi est pressenti pour occuper l’entrejeu défensif, avec la possibilité d’aligner Mohamed Wael Derbali, relancé depuis l’arrivée de Kanzari et bénéficiant désormais de davantage de temps de jeu.

La rencontre dont le coup d’envoi sera donné à 16h00, sera dirigée par l’arbitre tunisien Oussama Ben Ishak.