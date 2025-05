Chaleur au Hajj 2025 : les autorités gèrent 24 cas d’épuisement thermique

Lors du Hajj 2025, le ministère de la Santé saoudien a signalé 24 cas d’épuisement thermique parmi les pèlerins, en raison des températures particulièrement élevées qui ont touché les lieux saints.

Toutes les personnes affectées ont reçu les soins médicaux nécessaires et leur état est désormais stable, selon les autorités sanitaires. En comparaison, le Hajj 2024 avait connu plus de 2 700 cas d’épuisement dus à la chaleur, touchant principalement les personnes âgées et les malades chroniques, avec des températures dépassant parfois les 47°C à Mina, Arafat et Mouzdalifa. Malgré ces conditions extrêmes, aucune mort directe liée à la chaleur n’a été enregistrée.

Le ministère a rappelé que ses équipes médicales restent pleinement mobilisées 24h/24 pour assurer la sécurité des pèlerins, avec un dispositif de santé renforcé et des interventions spécialisées en cas d’urgence.