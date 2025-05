Kais Saïed insiste sur une réforme sociale globale et une justice pour les plus démunis

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, hier, mercredi, au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri.

Lors de cette réunion, cite un communiqué, le chef de l’Etat a évoqué nombre de projets de textes juridiques.

Le président de la République a réaffirmé, à cette occasion, que l’Etat est résolu à aller de l’avant sur la voie de la mise en œuvre de sa politique sociale, en concrétisation de la volonté du peuple tunisien.

Dans ce contexte, le président Saïed a tenu à préciser qu’il ne s’agit pas de s’attaquer aux problèmes, secteur par secteur, mais plutôt de procéder dans le cadre d’une approche collective, dès lors qu’il est question du destin d’une patrie et d’un peuple qui a choisi d’amorcer une nouvelle histoire.

Il a, à ce propos, affirmé que la priorité pourrait être accordée aux personnes les plus lésées par les politiques fondées sur l’appauvrissement et l’exclusion, ajoutant que la justice et la dignité ne seraient être atteintes qu’à travers l’adoption de nouvelles législations accompagnées d’une « révolution administrative ».

Sur un autre plan, le président Saïed a mis en garde les responsables qui ne considèrent pas la mission qui leur incombe comme un « devoir national sacré » ou qui en usent pour tirer des avantages sans se soucier des aspirations et des attentes du peuple.

Ceux-ci doivent s’apprêter à céder leurs postes aux jeunes, qui a-t-il dit, sont plus disposés à faire preuve de labeur et qui seront en mesure de pouvoir trouver des solutions appropriées et des approches plus élaborées conformément aux choix nationaux généraux et globaux du pays.

Il a, à ce propos, donné ses instructions en vue d’appliquer la loi à l’encontre de quiconque s’acharne à abuser des travailleurs après l’adoption de la loi modifiant le Code du travail, ajoutant que ce texte sera suivi de la publication d’un décret prohibant le recours à cette forme d’esclavage au sein de la fonction publique et des autres établissements et entreprises publics.

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, souligné que lorsque le travailleur se sent stable et rassuré que ses droits ne seront plus violés, il va déployer un surcroît d’effort, ce qui contribuera à réaliser une croissance économique effective et à instaurer un climat d’investissement sain.