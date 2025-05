Gafsa : Des hôpitaux renforcés en équipements et en personnel médical

Plusieurs structures hospitalières du gouvernorat de Gafsa ont récemment bénéficié d’un renforcement matériel et humain, dans le cadre du programme national “Essaha Aziza”, visant à améliorer l’accessibilité et la qualité des soins de santé de première ligne.

Selon Mohamed Ali Letifi, chargé de communication à la direction régionale de la santé de Gafsa, les hôpitaux locaux de Redeyef, Om Laarayes, Belkhir et Zanouch, ainsi que les hôpitaux régionaux de Métlaoui et Houcine Bouzaiane, ont été dotés de nouveaux équipements médicaux et biomédicaux, tout en étant appuyés par des recrutements ciblés dans diverses spécialités médicales, paramédicales et techniques.

À Redeyef, l’hôpital local a reçu un moniteur multiparamétrique, une pompe injectrice, ainsi qu’une centrale électrique financée par l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie. Un générateur d’oxygène fourni par l’OMS a également été mis en service. Le personnel a été renforcé par des techniciens supérieurs en anesthésie, gynécologie-obstétrique et biologie.

L’hôpital régional de Métlaoui a, quant à lui, été équipé d’un défibrillateur, d’un endoscope, d’un analyseur de chimie biologique, de deux électrocardiographes et de moniteurs supplémentaires. Le service de radiologie et d’autres services clés ont été renforcés par le recrutement de médecins généralistes, de techniciens supérieurs et de cadres paramédicaux.

À l’hôpital régional Houcine Bouzaiane, de nouveaux profils médicaux ont intégré les services : un pédiatre, deux anesthésistes-réanimateurs, deux biologistes et un maître-assistant en gastro-entérologie. Un concours est en cours pour pourvoir deux postes de maîtres-assistants en chirurgie générale et en gynécologie-obstétrique.

L’hôpital local d’Om Laarayes a été doté d’un appareil d’analyse de l’hémoglobine glyquée et de nouveaux équipements pour le bloc opératoire. Des techniciens supérieurs en anesthésie ont été recrutés.

À Belkhir, les équipements incluent des moniteurs de surveillance et une pompe injectrice, en prévision de la mise en service en juin d’une unité mobile de réanimation. L’établissement a également accueilli de nouveaux techniciens en biologie, radiologie et obstétrique, pour assurer la continuité des soins.

Enfin, l’hôpital de Zanouch a vu ses ressources humaines renforcées par l’arrivée de techniciens supérieurs en radiologie et en obstétrique.

Ce déploiement s’inscrit dans une stratégie nationale visant à déconcentrer l’offre de soins spécialisés et à renforcer la résilience du système de santé régional.