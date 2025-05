Djerba : des photos de prisonniers israéliens lors de la visite de la Ghriba choquent les Tunisiens

La diffusion d’images montrant des participants à la visite annuelle du temple de la Ghriba à Djerba brandissant des photos de prisonniers israéliens a suscité une vive polémique en Tunisie.

Ces scènes, relayées par l’AFP, interviennent dans un contexte marqué par les atrocités commises à Gaza et ravivent le débat brûlant sur la normalisation avec Israël. Les slogans affichés, associés à une campagne israélienne appelant à la libération des otages du 7 octobre 2023, ont été perçus par de nombreux Tunisiens comme une atteinte à la souveraineté nationale et un affront à la cause palestinienne. Des voix de la société civile et des militants ont dénoncé le silence des autorités, rappelant les déclarations officielles contre toute forme de normalisation.

Cette affaire relance les interrogations sur l’encadrement de la visite de la Ghriba et sur l’identité réelle des participants, certains étant soupçonnés d’entretenir des liens avec l’occupation israélienne.