Temps passagèrement nuageux sur la plupart des régions ce soir. Vent du secteur sud dans le Nord et le Centre, et du secteur Est dans le Sud, faible à modéré, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM)

Les températures nocturnes varient entre 16 et 21°C dans le Nord et le Centre, autour de 14°C sur les hauteurs de l’Ouest, et entre 20 et 24°C dans le Sud.