Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, un ciel nuageux dominera les régions côtières du nord ce dimanche 25 mai 2025, avec des pluies éparses attendues en matinée. Ailleurs, le temps sera marqué par des passages nuageux.

Le vent soufflera du secteur nord, modéré à faible à l’intérieur du pays, mais relativement fort le long des côtes. La mer sera agitée dans le Golfe de Gabès et très agitée sur les autres zones côtières.

Côté températures, une légère hausse est prévue : elles oscilleront entre 20 et 25°C sur le nord et les hauteurs, et entre 26 et 29°C dans les autres régions.