Amélioration des soins au Kef : plus d’équipements et de médecins

L’hôpital régional du Kef a récemment bénéficié d’un renforcement notable tant sur le plan humain que matériel, marquant une avancée significative dans l’amélioration des services de santé dans la région.

Selon Mohamed Moncef Houani, directeur régional de la santé, l’établissement a été doté d’équipements médicaux modernes, permettant un meilleur diagnostic, un suivi plus efficace et des soins de qualité. Par ailleurs, l’hôpital a vu l’arrivée de nouveaux médecins spécialistes dans des disciplines clés telles que l’ophtalmologie, la pédiatrie, la gynécologie-obstétrique, les maladies cardiovasculaires et l’anesthésie-réanimation, portant à 47 le nombre de spécialistes, avec 4 à 6 praticiens par domaine. Ces efforts ont permis d’assurer des consultations spécialisées du lundi au samedi, réduisant ainsi les délais d’attente et améliorant le suivi des patients.

Cette dynamique s’inscrit dans une stratégie nationale visant à rapprocher les soins de santé des citoyens et à promouvoir l’égalité d’accès aux services médicaux sur l’ensemble du territoire.