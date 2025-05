“Le souffle de ton père vit en nous” : Carole Samaha écrit à sa fille un vibrant hommage

La chanteuse libanaise Carole Samaha a bouleversé ses fans en partageant un message profondément émouvant sur ses réseaux sociaux, suite au décès de son mari.

Dans une lettre touchante adressée à sa fille unique, Talla, elle exprime avec une sincérité poignante la douleur de la perte et la force de l’amour maternel. « La vie est belle, mais en un instant, elle peut nous trahir et nous arracher les êtres les plus chers », écrit-elle, soulignant que le véritable “pays” n’est pas une terre, mais les personnes que l’on aime.

Elle confie à sa fille que l’amour qu’elle partageait avec son père continuera à la faire avancer, promettant de rester son pilier, sa chaleur et sa sécurité jusqu’à la fin de ses jours. Un hommage déchirant et lumineux à l’amour, à la famille et à la résilience.