Décès de la comédienne et professeure de théâtre Abir Jebali

La communauté artistique tunisienne est en deuil suite au décès soudain de la comédienne et professeure de théâtre Abir Jebali. Diplômée de l’Institut Supérieur d’Art Dramatique du Kef, elle était connue pour sa passion débordante, son engagement dans l’enseignement du théâtre et sa présence rayonnante sur scène. La nouvelle de sa disparition, partagée massivement sur les réseaux sociaux, a bouleversé ses proches et tous ceux qui l’ont connue. Enlevée trop tôt, en pleine fleur de l’âge, elle laisse derrière elle un vide immense dans le cœur de ceux qui l’aimaient. Que Dieu lui accorde Sa miséricorde infinie et l’accueille dans Son vaste paradis. Inna lillah wa inna ilayhi rajioun.