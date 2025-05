Aïd al-Adha 2025 : des prix à partir de 700 dinars pour les moutons à Kairouan

À l’approche de l’Aïd al-Adha, les préparatifs battent leur plein dans le gouvernorat de Kairouan, où le nombre de têtes d’ovins destinées au sacrifice a été estimé à 99 200, enregistrant ainsi une baisse de 10 % par rapport à la saison précédente.

Cette diminution est principalement attribuée aux changements climatiques et à la raréfaction des brebis. La région prévoit la disponibilité d’environ 62 200 moutons, 27 000 “barkous” et 10 000 “barchnis”. Selon le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche, ce recul s’explique aussi par le choix des éleveurs de privilégier la reproduction des femelles suite à la récente amélioration des pâturages grâce aux pluies. De son côté, la cheffe du service de la production animale à la délégation régionale du développement agricole, Dr Naziha Gharssaloui, a assuré que l’état sanitaire du cheptel est globalement bon et qu’un dispositif de contrôle vétérinaire sera mis en place dans les points de vente officiels durant la période de l’Aïd. Les prix des moutons oscillent actuellement entre 700 et 1 200 dinars dans les marchés hebdomadaires, tandis que les points de vente officiels ne sont pas encore définis.

Il est à noter que Kairouan figure parmi les régions phares de l’élevage ovin, notamment dans les délégations de Sbikha, Chebika, Bouhajla, Kairouan Sud, Hajeb El Ayoun, Oueslatia, Ain Jloula et Cherarda.