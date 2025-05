Pays-Bas : la plus grande manifestation en 20 ans contre la politique israélienne

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dimanche dans le centre de La Haye pour dénoncer la guerre menée par Israël contre Gaza et critiquer la position du gouvernement néerlandais jugée trop indulgente.

Selon les organisateurs, plus de 100 000 personnes ont participé à ce rassemblement, présenté comme la plus grande manifestation aux Pays-Bas depuis vingt ans. De nombreux manifestants portaient des vêtements rouges pour symboliser un « trait rouge » que le gouvernement refuse, selon eux, de tracer face aux violations du droit international humanitaire. La marche, pacifique selon la police, a débuté à Malieveld pour s’achever devant le Palais de la Paix, siège de la Cour internationale de justice, qui examine actuellement une plainte pour génocide contre Israël. L’événement a été organisé par un large éventail d’ONG, dont Amnesty International, Médecins sans frontières et Oxfam Novib.

Dans ce contexte, le ministre néerlandais des Affaires étrangères a récemment accusé Israël de violer les droits humains et le droit européen, rejoignant une opinion publique de plus en plus critique à l’égard du conflit.