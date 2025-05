Des wearables plus intelligents : Google Gemini arrive sur la Samsung Galaxy Watch et les Galaxy Buds

Vos wearables Galaxy deviennent encore plus intelligents dans les mois à venir. Google Gemini débarquera sur la Samsung Galaxy Watches, marquant ainsi sa première intégration dans la gamme des wearables Galaxy. De plus, l’activation de Gemini deviendra plus facile que jamais lorsqu’elle sera associée à la gamme Galaxy Buds3. Cette mise à jour étendra les fonctionnalités de l’IA, à l’ensemble de l’écosystème Galaxy, créant ainsi une expérience utilisateur plus cohérente et plus intelligente.

Galaxy Watch : Faites plus de choses, les mains libres

Avec Gemini sur votre Galaxy Watch, vous pouvez bénéficier d’une assistance mains libres grâce à des commandes vocales naturelles pour rester productif lors de vos déplacements. Lorsque vous courez sur le tapis roulant de la salle de sport, demandez simplement à Gemini de vous rappeler que j’utilise le casier 43 aujourd’hui, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre séance d’entraînement sans réfléchir. Ou lorsque vous recevez un e-mail important alors que vos mains sont occupées à faire des courses, demandez simplement à Gemini de « Résumer mon dernier e-mail » pour avoir une vue d’ensemble rapide. Gemini traite ces demandes dans toutes vos applications, de sorte que vous pouvez rapidement jeter un coup d’œil à la réponse et revenir à ce que vous étiez en train de faire.

▲ Grâce à Gemini, les utilisateurs de la Galaxy Watch restent productifs même en déplacement

Galaxy Buds : Interaction harmonieuse entre les appareils

En combinaison avec les Galaxy Buds, l’expérience Gemini devient encore plus fluide. Par la voix ou en pinçant et en maintenant les commandes, vous pouvez activer Gemini sur vos Galaxy Buds et interagir en toute simplicité avec votre smartphone Galaxy. Ainsi, lorsque vous mettez vos chaussures de sport avant de courir, demandez aux Gémeaux « Quel temps fait-il pour mon entraînement sportif aujourd’hui ? » sans sortir votre téléphone. Gemini vous offre une expérience Galaxy plus intelligente du bout des doigts.

