Aïd al-Adha : accord de principe sur un prix de 21,900 dinars le kilo pour les moutons vivants

Lors d’une réunion tenue ce matin entre les ministères de l’Intérieur, du Commerce et l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), un accord de principe a été conclu pour fixer le prix du kilogramme vif des moutons de l’Aïd à 21,900 dinars.

Anouar El Herathi, membre du bureau exécutif de l’UTAP chargé du commerce intérieur et des circuits de distribution, a appelé les éleveurs à obtenir leur carte professionnelle de l’agriculteur afin de la présenter lors des contrôles routiers et dans les points de vente autorisés.

Cette mesure vise à lutter contre les intermédiaires et les spéculateurs, et à encadrer la vente des moutons de l’Aïd de manière plus rigoureuse. Il a également invité les citoyens à se rendre exclusivement dans les points de vente organisés afin de garantir une transparence des prix et une qualité conforme aux normes.