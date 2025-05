Ben Arous : deux réseaux de narcotrafic neutralisés, six suspects arrêtés

Dans un coup de filet majeur contre le trafic de drogue, l’unité spécialisée de lutte contre la criminalité de la Garde nationale à Ben Arous, en collaboration avec diverses divisions de l’administration générale des unités d’intervention, est parvenue à démanteler deux réseaux internationaux particulièrement dangereux impliqués dans la contrebande et la distribution de stupéfiants entre la Tunisie, un pays européen et un autre arabe.

Deux opérations sécuritaires coordonnées ont été menées simultanément, avec perquisitions dans les zones de Mornag, Boumhel et Hammam Lif, après l’obtention des autorisations judiciaires nécessaires. Ces interventions ont permis la saisie de 29,1 kg de cannabis (291 plaquettes de “zatla”), 430 comprimés d’ecstasy, une somme de 137 000 dinars en espèces provenant du trafic, ainsi que des bijoux de grande valeur, sept véhicules utilisés par le réseau et une arme factice suspectée d’avoir servi à des fins douteuses. Six membres clés des deux réseaux ont été placés en détention, et le ministère public a ordonné l’ouverture d’une procédure judiciaire à leur encontre.