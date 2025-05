Reconstruction du stade d’El Menzah : une délégation chinoise attendue en Tunisie fin mai

Une réunion de travail s’est tenue ce mercredi au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports afin de préparer la visite d’une délégation chinoise en Tunisie prévue pour la fin du mois de mai.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi régulier de l’avancement des projets régionaux et nationaux, et vise à finaliser certains aspects techniques liés à la reconstruction du stade olympique d’El Menzah.

La séance a été présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Morchedi, en présence de hauts responsables du ministère ainsi que de représentants des ministères de l’Équipement et de l’Habitat, des Finances, des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, et de l’Économie et de la Planification.