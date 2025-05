160 avions Boeing pour Qatar Airways : un contrat historique annoncé lors de la visite de Trump

Lors de sa visite officielle à Doha, le président américain Donald Trump a annoncé la signature d’un accord historique entre la compagnie Qatar Airways et le constructeur aéronautique Boeing pour l’acquisition de 160 avions, une commande record évaluée à plus de 200 milliards de dollars.

Accompagné de l’Émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, Trump a salué cette commande comme la plus importante jamais enregistrée dans l’histoire de Boeing. En marge de cette annonce, les deux dirigeants ont également signé plusieurs accords de coopération, notamment dans le domaine de la défense, incluant l’achat de drones MQ-9B. Cette visite constitue la deuxième étape de la tournée du président Trump dans le Golfe, entamée à Riyad, où il a surpris la communauté internationale en annonçant la levée des sanctions contre la Syrie et en rencontrant le président syrien de transition, Ahmad al-Sharaa. La visite a également été marquée par des gestes spectaculaires, comme l’offre d’un avion luxueux d’une valeur de 400 millions de dollars faite à Trump par le Qatar, destiné à remplacer Air Force One, ainsi que l’arrivée de son cortège à Doha escorté par des véhicules Tesla Cybertruck rouges, aux couleurs des forces spéciales intérieures qataries. Elon Musk, PDG de Tesla et soutien majeur de la campagne de réélection de Trump en 2024, s’est également distingué par son implication dans cette visite hautement médiatisée.