Le ministère de la Culture dément avoir supprimé les aides aux artistes

Le ministère des Affaires culturelles a démenti, ce lundi 12 mai 2025, les allégations selon lesquelles il aurait suspendu les aides financières destinées aux artistes. Cette mise au point fait suite aux déclarations de l’avocat Ahmed Ben Hassana sur Diwan FM, évoquant l’annulation des subventions accordées aux comédiennes Najwa Miled et Dalila Meftahi.

Dans un communiqué, le ministère précise que les aides ponctuelles et exceptionnelles en faveur des artistes et acteurs culturels sont toujours en vigueur, et qu’elles visent à accompagner ceux qui font face à des difficultés sociales ou sanitaires. Depuis le début de l’année 2025, 440 personnes ont déjà bénéficié de ces aides pour un montant total de 397 mille dinars. Le ministère souligne également que le montant mensuel de l’aide a été revalorisé de plus de 65 % depuis octobre 2024, et que les délais de traitement des demandes ont été réduits à une quinzaine de jours.

Une commission technique, intégrant des représentants des ministères de la Santé publique et des Affaires sociales, veille à l’examen rigoureux des dossiers selon des critères transparents et objectifs. Le ministère réaffirme enfin son engagement à soutenir les artistes dans le respect de la transparence et de la dignité.