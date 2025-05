Donald Trump qualifie la guerre à Gaza de “brutale” et appelle à la paix

Le président Donald Trump a qualifié la guerre à Gaza de “brutale” et a exprimé son espoir de voir la libération du soldat américano-israélien Aidan Alexander marquer le début des dernières étapes vers la fin du conflit.

Dans un message publié sur sa plateforme “Truth Social”, le président Trump s’est réjoui du retour d’Alexander, détenu depuis octobre 2023, et a remercié tous ceux ayant contribué à sa libération. Il a salué ce geste comme une marque de bonne foi envers les États-Unis et les efforts de médiation menés par le Qatar et l’Égypte. De son côté, le mouvement Hamas a confirmé la libération du soldat dans le cadre d’initiatives visant à instaurer un cessez-le-feu, ouvrir les points de passage et faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire.

Le groupe a également réaffirmé sa disposition à entamer immédiatement des négociations intensives en vue d’un accord global mettant fin à la guerre et permettant une gestion indépendante de Gaza.